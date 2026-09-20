У Києві лунали вибухи, уламки впали в одному з районів: Кличо розкрив деталі

У Києві сталося падіння БПЛА, екстрені служби вирушають на місце надзвичайної ситуації.

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Росія атакувала Київ ударними дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МВС

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У Голосіївському районі сталося падіння російського БПЛА

Екстрені служби вирушають на місце падіння дрона

Уламки російського ударного дрона впали в неділю вдень, 20 вересня, у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко. Він розповів у Telegram про повітряну атаку країни-агресора РФ.

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"У Голосіївському районі сталося падіння БПЛА. Попередньо, в районі нежитлової забудови. Екстрені служби вирушають на місце", - написав Кличко.

При цьому про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Що передувало

Раніше в Києві під час оголошеної повітряної тривоги (небезпека атаки дронів, "жовтий" рівень) пролунав гучний вибух. Також у місті діяли сили протиповітряної оборони.

/ Главред

Обстріли Києва та області: що відомо

У Київській області внаслідок російського удару, завданого 19 вересня, є загиблі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок атаки загинули жінка та двоє її маленьких дітей - дівчинка й хлопчик. Пізніше стало відомо про ще одну жертву удару РФ.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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