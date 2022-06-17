Росія може збільшити інтенсивність авіаударів: під загрозою 4 області - експерт

Росія може збільшити інтенсивність авіаударів/ скріншот, УНІАН

З боку Білорусі продовжує зростати загроза збільшення ракетно-бомбових авіаударів. РФ має намір убезпечити свої бомбардувальники.

За словами військового аналітика, полковника Сергія Грабського, уздовж кордонів з Україною Білорусь має в своєму розпорядженні ППО С-300. Для її оборони це не має ніякого сенсу, оскільки їй нічого не загрожує. Однак, вона може застосовувати їх для захисту авіації Росії, яка буде завдавати удари з її території, пише "РБК-Україна".

"У той же час вони можуть створити протиповітряний захист для тієї авіації, яка потенційно буде завдавати ударів з Білорусі, заходячи в простір України. У такому випадку є ймовірність нанесення авіаційних ударів по нашій залізниці в районі Ковель-Сарни-Коростень. Тобто зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо - і по Львівській області", - зауважив Грабський.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 17 червня, у Запоріжжі близько 09: 55 прогримів вибух, після чого в небо піднявся великий стовп білого диму. Пізніше в Запорізькій ОВВА повідомили, що над Вільнянським районом сили ППО збили ракету.

читайте такожПотужний вибух було чути в Сумах і половині області: РФ завдала 2 ракетних удари по СумщиніТакож російська армія завдала удару по Миколаєву. У місті прогриміли два потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по житловому кварталу. На даний момент відомо про одного загиблого. Шестеро людей поранені, в тому числі і дитина.

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