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На Заході бояться перемоги України – Шольц, Макрон і Драгі тиснутимуть на Зеленського – Жданов

14 червня 2022, 05:00

Деякі країни західного світу вважають, що знають Путіна і зможуть з ним домовитися, сказав Олег Жданов.

Зеленський Путін
Шольц, Макрон та Драгі тиснутимуть на Зеленського, щоб Україна сіла за стіл перемовин з Росією - Жданов / Колаж Офіс президента, УНІАН

Певні країни Заходу зволікають з постачанням Україні далекобійної артилерії і систем реактивного залпового вогню через страх перемоги Києва на війні з Москвою. Вони бояться миру, у якому переможе українська держава, і вважають, що можуть домовитися з главою Кремля Володимиром Путіним. Їх страх полягає в зміні безлічі факторів в результаті можливого тріумфу України. Канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва для того, щоб, ймовірно, чинити тиск на українського гаранта Володимира Зеленського задля перемовин з РФ. Для України це вкрай не вигідний сценарій, а прихильників перемоги Києва набагато більше. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що зволікання з постачанням Україні далекобійної артилерії і реактивних систем залпового вогню пов'язано зі страхом деяких країн західного світу перед можливою перемогою Києва. Згідно їх позицією, з Путіним можна домовитися, а ось що буде після перемоги української держави, вони не знають.читайте такожПлан Путіна - знищити Україну, а Італія, ФРН і Франція можуть вмовляти здатися – політолог

За словами експерта, у разі тріумфу України відбудуться зміни в європейській системі безпеки, а також в економічних і фінансових відносинах всередині Європейського Союзу.

"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, у якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А ось Україна, яка перемогла, повністю змінює дуже багато факторів - починаючи від системи безпеки на європейському континенті, закінчуючи структурою економічних і фінансових відносин в самому Євросоюзі", - пояснив Жданов.

Як вважає Жданов, можливий візит лідерів Франції, Німеччини та Італії – Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Маріо Драгі – до України "буде дуже серйозним випробуванням" для української держави. Цілком ймовірно, вони спробують чинити тиск на Зеленського з метою перемовин з Росією. Територіальні поступки не влаштовують ані Україну, ані союзників держави на Заході, яких, все ж, набагато більше, ніж прихильників домовленостей з Кремлем.

читайте такожАрмія України може завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – Жданов"Швидше за все, вони тиснутимуть на нашого президента з метою змусити нас сісти за стіл перемовин. Італія взагалі є автором компромісного плану примирення між Україною та Росією за рахунок територіальних поступок з боку України. Це в жодному разі не влаштовує нас як постраждалу країну і наших партнерів, які вважають, що ми повинні відновити свій суверенітет і територіальну цілісність, яких, на щастя, набагато більше", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України наразі не можуть перейти до контрнаступальної військової операції. Причиною тому є брак техніки. У військ РФ перевага в цьому питанні, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що армії України для переходу до контрнаступу не вистачає озброєнь. Для звільнення окупованих територій ЗСУ знадобляться сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойові літаки, танки і тисячі безпілотних літальних апаратів. Крім того, потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід посилити постачання зброї Україні. На Донбасі склалася ситуація, за якої у Росії тотальна перевага в артилерії. У такій обстановці українській армії буде складно зупинити наступ окупантів, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.

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