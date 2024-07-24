Росія може ускладнити Україні удари по Кримському мосту: що сталося

Україна не приховує, що має намір вдарити по Кримському мосту.

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Кримський міст буде знищено / Колаж Главреда. Фото: u24.gov.ua, Радіо Свобода

Росія намагається захистити Кримський міст від ударів морськими дронами. Проєкт "Крим. Реалії" повідомляє про збільшення кількості барж біля об'єкта.

Зазначається, що в акваторії Керченської протоки було помічено плавучий кран.

Кількість барж, якими РФ намагається захистити Кримський міст від ударів морськими дронами, збільшилася.

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Наприкінці червня повідомлялося, що російські сили встановили другу лінію бонових загороджень біля мосту з 21 баржі і кілька місяців у районі основи об'єкта монтують пірси.

Удари по Криму - перспектива знищення Кримського мосту

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше зауважив, що знищення Кримського мосту буде набагато важливішим, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки, адже у ворога тисячі одиниць техніки, а такий міст - тільки один.

На чаті в Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чому міст досі стоїть і яким буде ефект від його руйнування.

"Я думаю, що Керченський міст врешті-решт буде зруйновано. Коли і до чого це приурочити - визначать політики. Думаю, це приурочать до можливого переговорного процесу, якщо, не дай Боже, зараз почнуться якісь переговори. До речі, Медведєв сказав, що початок переговорного процесу не є підставою для припинення бойових дій", - каже Жданов.

Як писав Главред, якщо дрони Magura і будуть використовуватися з метою знищення Кримського мосту, то таке застосування буде здійснюватися в комплексі з іншими типами озброєння.

Кримський міст - вартість об'єкта / Інфографіка: Главред

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