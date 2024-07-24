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Росія може ускладнити Україні удари по Кримському мосту: що сталося

Яна Ставська
24 липня 2024, 19:52
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Україна не приховує, що має намір вдарити по Кримському мосту.
Кримський міст
Кримський міст буде знищено / Колаж Главреда. Фото: u24.gov.ua, Радіо Свобода

Росія намагається захистити Кримський міст від ударів морськими дронами. Проєкт "Крим. Реалії" повідомляє про збільшення кількості барж біля об'єкта.

Зазначається, що в акваторії Керченської протоки було помічено плавучий кран.

Кількість барж, якими РФ намагається захистити Кримський міст від ударів морськими дронами, збільшилася.

відео дня

Наприкінці червня повідомлялося, що російські сили встановили другу лінію бонових загороджень біля мосту з 21 баржі і кілька місяців у районі основи об'єкта монтують пірси.

Удари по Криму - перспектива знищення Кримського мосту

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше зауважив, що знищення Кримського мосту буде набагато важливішим, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки, адже у ворога тисячі одиниць техніки, а такий міст - тільки один.

На чаті в Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чому міст досі стоїть і яким буде ефект від його руйнування.

"Я думаю, що Керченський міст врешті-решт буде зруйновано. Коли і до чого це приурочити - визначать політики. Думаю, це приурочать до можливого переговорного процесу, якщо, не дай Боже, зараз почнуться якісь переговори. До речі, Медведєв сказав, що початок переговорного процесу не є підставою для припинення бойових дій", - каже Жданов.

Як писав Главред, якщо дрони Magura і будуть використовуватися з метою знищення Кримського мосту, то таке застосування буде здійснюватися в комплексі з іншими типами озброєння.

Росія може ускладнити Україні удари по Кримському мосту: що сталося
Кримський міст - вартість об'єкта / Інфографіка: Главред

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