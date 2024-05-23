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Росія може провести "турбуючу" операцію на Сумщині: Черник розкрив плани ворога

Руслана Заклінська
23 травня 2024, 17:31
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Російські окупанти здатні застосувати кілька БТГр, щоб створити мініплацдарми на території України, сказав Петро Черник.
Росія може провести 'турбуючу' операцію на Сумщині: Черник розкрив плани ворога
Росії не вистачить 50 тисяч військових, щоб прорватися в Суми / Колаж: Главред, фото: 56 орема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти можуть організувати турбуючу операцію на Сумщині за аналогією з тією, яку ворог наразі проводить на півночі Харківської області. Окупантам не вистачить ресурсів, щоб прорватися в Суми. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі "Еспресо".

"Почнемо з цифр, вони говорять самі за себе. Навпроти Сумщини та Харківщини сконцентровано в межах до 50 тисяч військових РФ, десь до 400 танків та 1 тисячі броньованих машин, також до тисячі ствольної артилерії, із РСЗВ включно. Чи цього достатньо, щоб прориватися на Суми? Ні, недостатньо. Потрібно підняти оперативні показники хоча б до 100 тисяч. А чи спроможні росіяни організувати так звану турбуючу операцію, як зробили на Харківщині? Однозначно, так", - заявив Черник.

За його словами, Росія може застосувати декілька батальйонно-тактичних груп, кількістю до 800 осіб. За допомогою цих груп окупанти можуть створити мініплацдарми на 3-8 кілометрів вглиб території України.

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"Будуть вони (росіяни - ред.) це робити, адже ніхто не скасував промацування оборони противника. От вони нас і промацують – як далеко на цих напрямках можуть піти. Однак буду твердо стояти на тій позиції, що справжня битва за Харків чи Суми точно не сьогодні, й навіть не завтра, і навіть не післязавтра. Ворогу потрібен 300-тисячний корпус, але ми розуміємо, що ми винищуємо майже 30 тисяч особового складу противника щомісяця. Думаю, що травень буде рекордним", - наголосив експерт.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області, застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

Також російські окупанти не досягли цілей, поставлених під час початку бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків, заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, Росія продовжуватиме активно штурмувати Харківську область протягом найближчих двох місяців, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Росія знає, що Україна накопичує сили завдяки військовій допомозі США, тому ворог може відкрити новий напрямок атаки, можливо в Сумській області.

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війна в Україні Сумщина війна Росії та України Петро Черник
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