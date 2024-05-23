На Харкові не зупиняться: військовий розповів, скільки триватиме наступ ворога

Позиції, які знаходяться перед загарбниками, активно обстрілюються Силами оборони, каже Юрій Федоренко.

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Армія Росії може відкрити ще один напрямок для наступу / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Країна-агресорка Росія і далі продовжуватиме достатньо активно штурмувати Харківську область впродовж найближчих двох місяців. Вона має на це сили, можливості та ресурси, вважає командир Батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Еспресо".

"Противник усвідомлює, що цей період часу ми накопичуємо сили, засоби у зв'язку з військовою допомогою Сполучених Штатів Америки, для цього потрібен час, перші боєприпаси вже з'явилися, гармати почали стріляти більше - це об'єктивно, але максимальне накопичення відбудеться десь за 1,5-2 місяці. Тому в цей період часу противник буде і тиснути, і, я думаю, дуже висока ймовірність, що відкриє ще один напрямок - це будуть Суми, чи вздовж лінії державного кордону Харківської області, десь неподалік тих напрямків, де точаться бойові дії. Час покаже, і про це точно знає наша розвідка", - сказав Федоренко.

Він також розповів про ситуацію у Вовчанську.

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"Що стосується Вовчанська, для противника є принциповим узяти його, тому що це може бути достатньо вдалий плацдарм для подальшого просування у тил угрупування Сил оборони. Відповідно й Сили оборони це розуміють й достатньо потужно б'ють ворога. За останню добу противник тактичного успіху на полі бою не мав, але бої у Вовчанську зараз ідуть достатньо складні", - зауважив військовий.

Федоренко додає, що російська армія діє типово, а саме накопичує позицію за позицією, тобто зайшла в один будинок, закріпилась там та намагається дістатися до іншого. За його словами, позиції, які знаходяться перед загарбниками, активно обстрілюються Силами оборони.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, 23 травня, у Харкові прогриміла серія вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Зауважимо, попри те, що армія країни-агресорки Росії зайняла "сіру зону" у прикордонні на півночі Харківської області, першої лінії оборонних споруд вона так і не дісталася, сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії.

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