Захід не хоче розпаду РФ, вся справа в ядерній зброї - генерал Романенко

Росія розпадеться, але Захід цього не хоче / Колаж Фото УНІАН, Roman poulvas

Захід не хоче, щоб Росія розпалася на невеликі держави. А причиною цього є ризик безконтрольного поширення ядерної зброї в разі розпаду РФ. Про це в чаті на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Але при цьому він додав, що не варто виключати можливість розпаду Росії.

"Свого часу Захід не хотів і розпаду Радянського Союзу. Президент США прилітав до Києва, виступав у парламенті, не отримав підтримку, хоча дуже вмовляв і пропонував жити дружно і разом зі своїм "старшим братом". Але нам "мишебрати" не потрібні. Ми хочемо жити в своїй країні, за своїми законами", - сказав Ігор Романенко.

Він також зазначив, що в Росії є багато народів, які хочуть своєї незалежності. Експерт переконаний, що питання ядерної зброї можна буде вирішити так само, як і при розпаді СРСР.

Розпад Росії

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що у найближчі роки Росія може розпастися на "князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії і РФ розпадеться на різні країни.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Активісти з Бурятії та Татарстану вже вийшли на мітинг проти путінського режиму та забажали вийти зі складу Росії. Вони просять президента США Джо Байдена про допомогу.

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