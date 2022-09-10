Генерал ЗСУ спрогнозував, чи готовий Путін застосувати по Україні ядерну зброю / https://ua.depositphotos.com, Reuters

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді, сказав, що ситуація з можливим застосуванням російським диктатором Путіним ядерної зброї у війні проти України як і раніше залишається неоднозначною.

"Зараз ми бачимо коливання російського керівництва. На якомусь рівні Путін наближався до цього кроку. Але зараз його становище, як у Гітлера в квітні 1945-го, і чим він закінчив - всім відомо. Адже в разі чого бункер не врятує, і відповідати доведеться його оточенню і членам сім'ї. Природно, оточенню і членам сім'ї не подобається таке формулювання і такий підхід. Чим далі, тим більше всі вони розуміють, що все серйозно, і так дійсно може статися. Незважаючи на те, що територія Росії велика. Та й сам Путін розуміє, що у нього багато дітей і близьких, яких він не хотів би втратити і хотів би зберегти їм життя. Крім того, західні розвідки відстежують ядерні арсенали і можливості РФ. Тому в будь – якому разі не буде так, що загинуть всі, а Путін потрапить в рай ‒ йому до раю, як до місяця", - сказав він.

Нагадаємо, раніше, в липні 2022 року, тодішній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь.

Тоді чиновник зазначив, що в разі реальної ядерної загрози британський уряд не буде проводити попередні консультації з союзниками, а прийме рішення самостійно.

До того директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь говорив, що якщо в Кремлі вирішать використовувати ядерна зброя проти України, то удар може бути завдано по центральному півдню нашої країни.

Інші новини: