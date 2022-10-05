Росія може осушити ГТС України: експерт назвав умови

Росія може самостійно перекрити прокачування газу по українській трубі / Колаж УНІАН

Росія навряд чи стане здійснювати диверсії щодо ГТС України, проте вона може в односторонньому припинити прокачування газу по українському газопроводу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів в інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

Експерт нагадав, що Росія щонайменше двічі вдавалася до подібного методу.

"Якщо мені не зраджує пам'ять, схожі диверсії вже відбувалися з газопроводом, який постачав газ з Туркменістану і Казахстану в РФ - тоді на російській стороні раптово були перекриті засувки, тиск в трубопроводі виріс. А оскільки у казахстанських степах немає ніяких контрольно-вимірювальних станцій, стався розрив трубопроводу, який унеможливив експорт туркменського газу через РФ, в тому числі - до Європи. Другий схожий випадок, але вже з меншими наслідками, стався всього кілька місяців тому, коли Газпром без попередження збільшив тиск в трубі Уренгой-Помари-Ужгород. І тільки швидка реакція оператора ГТС України запобігла негативним наслідкам", - зазначив Рябцев.

У той же час, у випадку з Україною навряд чи можливі повторення диверсій на кшталт тієї, що сталася на Північному потоці.

"Тут, скоріше, може бути використана інша технологія, коли російський уряд включав європейських операторів в санкційні списки. Це дає підстави Газпрому розірвати контракти на надання послуг і "осушити" трубопровід. Це вже сталося з газопроводом Ямал-Європа і те ж саме Росія планує зробити з газопроводом Уренгой-Помари-Ужгород, який прокладений через Україну", - переконаний експерт.

Однак, як запевняє Рябцев, перебої з газом Україні не загрожують.

"Поки що, з урахуванням нинішніх обсягів споживання, у нас немає яких-небудь побоювань, тому як оператор ГТС в останні два роки до початку повномасштабної війни реалізовував програму з переорієнтації газотранспортної системи на потреби внутрішніх споживачів. Для цього були переобладнані і модернізовані компресорні станції, підготовлені резервні маршрути, були збільшені можливості міждержавних перетоків. І зараз залежність від тиску в транзитній трубі набагато менше, ніж це було в 2008-2009 роках", - зазначив Рябцев.

Як повідомляв Главред, Україну в листопаді чекає різкий стрибок цін на продукти.

"На зростання цін на продукти впливає енергетична криза і зростання цін на енергоносії. У структурі собівартості аграрної продукції значне місце займають витрати на паливо, електроенергію, газ тощо", - пояснив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

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