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Три причини для Кремля: експерт пояснив, чому аварія на Північному потоці вигідна РФ

5 жовтня 2022, 13:44

Росії зараз необхідно зробити все для того, щоб Європа скасувала або хоча б призупинила запровадження нових санкцій проти РФ, вважає Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев, Північний потік, Росія
У Росії є як мінімум три причини для диверсії на "Північному потоці" - Геннадій Рябцев / Колаж УНІАН, Reuters

Аварія на газопроводі "Північний потік" найбільш вигідна Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

За словами експерта, у Росії для цього є як мінімум три причини. По-перше, Газпром має кілька контрактів, підписаних на умовах "качай або плати" з європейськими споживачами.

"Оскільки Газпром змушений виконувати політичні вказівки і припиняти з надуманих причин прокачування газу, вже з початком осені стало ясно, що забезпечити виконання контрактів за обсягами прокачування Газпром буде не в змозі. А це автоматично означало б появу позовів від усіх споживачів в арбітражних палатах з подальшою виплатою або вказівкою виплатити неустойку Газпрому, оцінювану в десятки мільярдів доларів. Єдиним виходом із ситуації для російської сторони могло б стати створення "обставин непереборної сили", тобто форс-мажору, на який можна було б послатися як на причину невиконання контракту", - пояснив Рябцев.

По-друге, диверсія на газопроводі призвела до зростання котирувань на всіх європейських газових хабах. У першу чергу - німецькому та нідерландському. "Це, природно, призведе до того, що вартість газу зросте, і це збільшить доходи Газпрому від продажу газу, який транспортується за іншими напрямками. Оскільки в контрактах ціна газу прив'язана до котирувань на єврохабах", - говорить Геннадій Рябцев.

По-третє, Росії зараз необхідно зробити все для того, щоб Європа скасувала або хоча б призупинила введення нових санкцій проти РФ.

"Порушення поставок по Північному потоку значно ускладнить вирішення проблем, пов'язаних з опалювальним сезоном в європейських державах. В першу чергу, в Німеччині, яка була найбільшим споживачем російського газу на континенті досить тривалий час", - говорить Рябцев.

При цьому експерт уточнив, що США, незважаючи на те, що саме їх Росія звинувачує у диверсії, у пошкодженні газопроводів на даному етапі не зацікавлені.

"Американську сторону можна звинувачувати лише в тому, що у американців, на відміну від України і абсолютної більшості держав в Європі, чи не у єдиних з усіх дійсно є можливість для проведення такої операції", - зазначив Рябцев.

Як писав Главред, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що аварія на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не є випадковістю і сталася через умисну диверсію.

У той же час, в Єврокомісії зупинку роботи "Північного потоку" засудили, заявивши, що Росія зробила це під надуманим приводом.

"Оголошення Газпрому сьогодні вдень про те, що він знову закриває Північний потік-1 під обманним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - написав він.

Зупинка Північного потоку - новини:

Газпром Північний потік опалювальний сезон Північний потік-2 Геннадій Рябцев
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