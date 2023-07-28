Росія збирає сили для атак інфраструктури та прибережної зони України - ЗСУ

Армія України продовжує успішно працювати артилерією по вогневих позиціях російських окупаційних військ, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

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Окупанти Росії зібралися посилити атаки на інфраструктуру України - ОК Південь / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, УНІАН

Країна-окупант Росія накопичує ресурси для посилення своїх атак на інфраструктуру та прибережну зону України. По радіоперехопленнях зрозуміло, що ворог попереджає у морі цивільні судна про неможливість прямування до українських портів. Росіяни продовжують мінувати території, а ЗСУ працюють по їхніх вогневих позиціях. Про це розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що російські окупанти накопичують сили для посилення атак на інфраструктуру та прибережну зону.

"З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість прямування до українських портів", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, шторм в останні дні приніс до узбережжя Чорного моря чимало ворожих мін. Небезпека не тільки через шторм, але і через посилення росіянами мінування територій.

"Протягом минулих двох днів біля наших берегів вибухнуло понад 10 ворожих мін. Лише дві з них були знищені контрольованими. У зв'язку з тим, що зараз обмежений доступ українців до узбережжя, ніхто не постраждав" – пояснила речниця ОК Південь.

Кінбурнська коса

Крім того, представниця південного угруповання ЗСУ розповіла про обстановку на Кінбурнській косі. Окупанти ховають свою військову техніку за будинками цивільних жителів. Ворог мінує околиці сіл, щоб мирні жителі не могли виїхати з населених пунктів.

"Однак ми все одно успішно працюємо по артилерії окупантів, коли ті виводять свою зброю на вогневі позиції. Морально-психологічний дух росіян, які перебувають на Кінбурнській косі, вкрай низький. Там не проводиться ротація через брак особового складу. Тому вони купили квиток в один кінець", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ракетні атаки Росії по Україні

Вночі 23 липня російські окупаційні війська нанесли масований ракетний удар по Одесі. Ворожі сили перетворили на руїни 25 історичних будівель. Зруйнували Спасо-Преображенський собор.

У ніч на 27 липня на Хмельниччині гриміли вибухи. Окупанти РФ завдали ракетних ударів. Уламки ракет впали в населених пунктах регіону.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці ракетного удару по Хмельницькій області. За його словами, росіяни атакували аеродром у Старокостянтинівці. Були застосовані ракети Кинджал.

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