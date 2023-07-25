Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

У захопленому РФ Криму у вівторок вранці 25 липня, прогриміли нові вибухи. Детонація була чутна в Красногвардійському районі тимчасово окупованого півострова.
За даними місцевих Telegram-каналів, при цьому окупанти в Севастополі зупинили рух пасажирського морського транспорту.
Відзначається, що в Первомайському районі Криму також чути вибухи.
Водночас окупаційна влада заявила, що сьогоднішні вибухи в Красногвардійському районі - це нібито розмінування територій після вчорашнього прильоту за складом боєприпасів.
Морські дрони атакували військовий корабель окупантів
При цьому в міноборони РФ поскаржилися на те, що вночі був атакований двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов" ЧФ окупантів.
В атаці морських дронів окупанти традиційно звинуватили Збройні сили України. При цьому пропагандисти писали, що такі катери називають "вбивцями" Кримського мосту.
У момент атаки корабель окупантів РФ знаходився в 370 кілометрах на південний захід від Севастополя.
Підкреслюється, що в ході відбиття атаки обидва дистанційно-керованих катери нібито знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля на дистанції 1000 і 800 метрів.
Нагадаємо, у 5 містах окупованого Криму вночі гриміли вибухи: злетів у повітря склад БК. Звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму і Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.
Раніше в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух по Кримському мосту. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя. Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було прийнято рішення про евакуацію людей.
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