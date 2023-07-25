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Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

Олексій Тесля
25 липня 2023, 12:30 оновлено 25 липня, 13:04
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Вночі був атакований двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов".
Сергій Котов
Корабель РФ Сергій Котов атакували морські дрони / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Forums.airbase

У захопленому РФ Криму у вівторок вранці 25 липня, прогриміли нові вибухи. Детонація була чутна в Красногвардійському районі тимчасово окупованого півострова.

За даними місцевих Telegram-каналів, при цьому окупанти в Севастополі зупинили рух пасажирського морського транспорту.

Відзначається, що в Первомайському районі Криму також чути вибухи.

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Водночас окупаційна влада заявила, що сьогоднішні вибухи в Красногвардійському районі - це нібито розмінування територій після вчорашнього прильоту за складом боєприпасів.

Морські дрони атакували військовий корабель окупантів

При цьому в міноборони РФ поскаржилися на те, що вночі був атакований двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов" ЧФ окупантів.

В атаці морських дронів окупанти традиційно звинуватили Збройні сили України. При цьому пропагандисти писали, що такі катери називають "вбивцями" Кримського мосту.

У момент атаки корабель окупантів РФ знаходився в 370 кілометрах на південний захід від Севастополя.

Підкреслюється, що в ході відбиття атаки обидва дистанційно-керованих катери нібито знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля на дистанції 1000 і 800 метрів.

Нагадаємо, у 5 містах окупованого Криму вночі гриміли вибухи: злетів у повітря склад БК. Звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму і Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.

Раніше в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух по Кримському мосту. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя. Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було прийнято рішення про евакуацію людей.

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