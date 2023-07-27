Нічна ракетна атака РФ: на Хмельниччині гриміли вибухи

У ніч на 27 липня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет і ударних безпілотників. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Перший заступник начальника військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін повідомив, що уламки збитих ворожих ракет впали в населених пунктах Хмельницького району.
"В результаті збиття ракет уламки впали в населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто", - йдеться у Telegram-каналі ОВА.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Близько третьої години ночі у Хмельницькій ОВА повідомили про звуки вибухів в області та роботу ППО. Українців закликали залишатися в укриттях.
В Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К та завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
У середу ввечері російські крилаті ракети серед іншого були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.
У Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.
Як повідомляв Главред, в ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є влучання в промислові об'єкти. Про це повідомив мер Первомайська, голова Первомайської громади Харківщини області Микола Бакшеєв. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.
У ніч на 25 липня в Києві та низці інших областей України оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад три години.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ворог атакував Київ ударними БПЛА. Силами і засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до столиці.
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