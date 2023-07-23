Готують новий удар по Україні: Росія терміново прибрала всі кораблі з Чорного моря

Пізніше речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, у Чорному морі сталася ротація ракетоносіїв.

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Кораблі РФ в Чорному морі / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот з відео Міноборони РФ з

Росія очевидно готує новий удар по Україні. Як розповів речник військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, на ранок неділі, 23 липня, кораблів-ракетоносіїв на даний момент немає.

"Підготовка триває постійно. Станом на сьогодні маємо 10 бойових кораблів, один з них ракетоносій, це підводний човен. Але вона розряджена, порожня", - розповів він в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, один корабель є в Азовському морі, як зазвичай, і так само в Середземному морі є угруповання, але воно знаходиться в Тартусі.

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"Тобто носіїв у морі немає. Але як би і було звідти вони таке озброєння використовувати не можуть", - додав він.

Пізніше спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, у Чорному морі сталася ротація ракетоносіїв. Зокрема, підводний човен, що випустив вночі всі "Калібри", заведений в пункт базування.

"На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до 8 "Калібрів", - зазначив він.

Удар по Одесі - що відомо

23 липня Росія випустила по Одесі 19 ракет різного типу. Силам ППО вдалося збити 9.

Окупанти вчинили комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 і "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Одесі. За словами президента, російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари проти мирних міст.

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