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Під Маріуполем окупанти катували і вбили 78-річного ветерана за фото з ЗСУ

8 квітня 2022, 19:01

Російські солдати катували його три дні, але в підсумку відпустили. Однак через важкі травми він помер.

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Під Маріуполем окупанти катували і вбили 78-річного журналіста-ветерана / mrpl.city

Під Маріуполем окупанти вбили журналіста, письменника і волонтера Євгена Баля. Чоловіка катували 3 дні, після чого він помер.

"Приводом" для цього стали його фотографії з українськими військовими, а також звання морського офіцера, пише видання "Mrpl".

Письменник Павло Кущ розповів, що під час обшуку окупанти знайшли фотографії з українськими морпіхами, членський квиток Національної Спілки письменників України, а також інші "докази фашизму".

За словами колеги загиблого, російські солдати катували Баля три дні, але в підсумку відпустили. Однак через важкі травми 2 квітня журналіст помер.

читайте також"Хочуть звинуватити ЗСУ в злочинах": Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі"Визволителі" пообіцяли випустити 78-річного бранця. Зрештою, так і сталося 21 березня, і колега навіть написав мені лаконічне повідомлення: "я вдома. Все добре". Про це ми поговорили вже наступного дня. Він підтвердив, що його побили за ці три дні, і є важкі ушкодження, але запевнив, що обов'язково видужає. Колега також зізнався, що російські Кати були дуже "великодушними": відпустили 78-річного чоловіка, бо, мовляв "не воюємо з ветеранами флоту СРСР..." Це після декількох днів побиття", – написав Кущ.

Нагадавши, у Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Також повідомлялося, що 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс. Він "був убитий з камерою в руках". Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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