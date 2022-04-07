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Російські окупанти вбили легендарного українського тренера в Маріуполі

7 квітня 2022, 23:01

Федерація боксу України повідомляє, що легенді боксу був 81 рік.

Маріуполь
Маріуполь / Reuters

Легендарний український тренер з боксу Володимир Кленін загинув у Маріуполі.

Як повідомляє Федерація боксу України, Володимиру Васильовичу був 81 рік.

Кленін навчався в Жданівському індустріальному технікумі. Закінчив Жданівський металургійний інститут і Київський університет фізкультури і спорту.

У 1985 році отримав звання Заслуженого тренера.

Незважаючи на вибуховий характер, на змаганнях Володимир Кленін завжди відрізнявся холоднокровністю. Спокій тренера передавався і його учням на рингу.

Тренувальний стиль Кленіна відрізнявся своєрідністю. У своїх вихованців він тренував розумову здатність обдумування кожного удару.

"Серед найвідоміших учнів Володимира Васильовича чемпіон України та бронзовий призер Кубка світу Євген Зиков, чемпіон України та дворазовий чемпіон світу серед військовослужбовців Олег Кудінов, а також Володимир Дворцов - який згодом став тренером збірної СРСР (1990-1992) і тренував Олімпійську збірну України в 1996 році", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Главред, 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравичюс. Він "був убитий з камерою в руках".

Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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