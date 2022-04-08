Фантастична історія порятунку: мешканець Маріуполя морем вибрався з обложеного міста

Дмитро Юрін / The Guardian

Житель зруйнованого російськими окупантами Маріуполя Донецької області Дмитро Юрін розповів про те, як зміг вибратися з обложеного міста.

Чоловік розповів, що був свідком варварського бомбардування РФ місцевого драмтеатру, в результаті якого загинули 300 осіб. Після цього він вирішив, що повинен вибратися з Маріуполя, який атакували і оточували російські вбивці, пише The Guardian.

Він пояснив, що займався рибальством, тому свої рибальські кулики, які раніше використовувалися для викопування черв'яків. Він взяв два мішки для сміття, щоб зав'язати їх навколо шкарпеток, кілька мотузок і чотири 5-літрові пластикові пляшки, щоб використовувати їх як буйки.

Чоловік розповів, що на березі Азовського моря пройшов уздовж піску вбрід, а потім занурився у воду. Він виплив 150 метрів, паралельно берегу, і рушив на захід. Вода була дуже холодна.

"У мене цокали зуби. Я ховався за одну з пляшок, щоб мене ніхто не бачив. Іноді я відпочивав на буйку", - підкреслив Юрін.

За його словами, у воді він пробув дві з половиною години. Маршрут довжиною 4 км проходив повз російські позиції в селі Рибальське і до села Мелекіно, яке до війни було пляжним курортом. Чоловіка трясло від холоду. Він знайшов літню пару, яка прийняла його, дала горілки і тарілку борщу.

/ The Guardian

Зазначимо, що село Мелекіно було під контролем Росії. За допомогою сусіда Юріну вдалося сісти на мікроавтобус, який прямував до порту Бердянськ, також окупований російськими військами. За його словами, російські солдати на блокпосту його проігнорували.

"Їм було по 17 або 18 років", - згадує він.

З Бердянська йому вдалося переїхати на територію України - зараз він у Львові.

Як повідомляв Главред, 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравичюс. Він "був убитий з камерою в руках".

Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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