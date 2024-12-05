Росія хоче "Ялту-2" або "Мінськ-3", але цього не буде - МЗС України

Росія - не партнер, а є найбільшою загрозою спільній безпеці Заходу, впевнений Сибіга.

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Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде, вважає Сибіга / колаж: Главред, фото: УНІАН, МЗС України

Основні тези Сибіги:

Україна хоче отримати справедливий мир

Участь РФ в ОБСЄ є загрозою для співпраці в Європі

Росія порушує принципи та зобов'язання ОБСЄ

Росіяни хочуть домогтися домовленостей, схожих на Ялтинський договір 1945-го або Мінські угоди 2015 року. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 5 грудня, пише сайт МЗС.

"Вона (Росія, - ред.) хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої "Ялти-2" або "Мінська-3" не буде. Замість цього Україна хоче отримати справедливий мир. І повагу до принципів для всіх. Це два підходи до майбутнього, які вирішуються просто зараз в Україні. Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу", - сказав міністр. відео дня

За словами Сибіги, українській державі необхідна геополітична визначеність як частини євроатлантичної спільноти.

Він підкреслив, що Росія - не партнер, а є найбільшою загрозою спільній безпеці Заходу. Участь Росії в ОБСЄ є загрозою для співробітництва в Європі, зазначив Сибіга. Він нагадав, що Росія поглиблює співпрацю з Іраном і Північною Кореєю, втручається в політику Грузії, Молдови, Західних Балкан та інших держав, а також веде гібридну війну проти Європи.

"Ми очікуємо, що нові керівники інституцій та секретаріату ОБСЄ продемонструють сильне лідерство у відстоюванні її принципів, подальшій ізоляції Росії та використанні всіх наявних інструментів ОБСЄ для розгляду та документування злочинів, скоєних кремлівським режимом. Не буде миру без правосуддя. Допоки Росія порушує принципи та зобов'язання ОБСЄ, ця організація має залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності", - заявив глава МЗС України.

Завершення війни в Україні - варіанти

Нагадаємо, майбутній радник із нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморожування війни з подальшими переговорами, а другий - членство України в НАТО в обмін на території.

Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.

Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.

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