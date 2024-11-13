'Для Росії закон не писаний': Жданов назвав два варіанти завершення війни

Головною метою Росії є політичне поглинання України, і агресор не відмовиться від цієї мети, заявив Олег Жданов

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Україна має два варіанти розвитку ситуації / Колаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Ключові тези:

Головною метою Росії є політичне поглинання України

Україна має два варіанти розвитку ситуації — або поступитися, або розгромити російську армію на її території відео дня

Україні не надають достатньо озброєння для розгрому РФ, що може призвести до затяжної війни або її замороження

Головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. В України є два варіанти розвитку ситуації: або поступитися, або розгромими російську армію на її території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, попри обіцянки і міжнародні гарантії, Росія не дотримується жодних зобов'язань. Жданов зауважив, що про це свідчить досвід з Мінськими угодами.

"Після Мінських угод, підписаних 5 вересня 2024 року, Росія протрималася рівно два тижні. Та й то завдяки тому, що були створені центри координації та контролю і почався збір техніки на верифікованих майданчиках. Але не минуло й двох тижнів, як російська техніка почала влаштовувати "каруселі": вдень вона була на майданчику, а вночі – на позиціях, звідки гатила по наших військах", - пригадав експерт.

Жданов також наголосив, що навіть такі гаранти, як Меркель і Олланд, не змогли забезпечити виконання угод з боку Росії.

"Для Росії закон не писаний. Тоді про що зараз ідеться? Росія ніколи не відмовиться від політичного поглинання України, це мета її війни. І є тільки два варіанти, як зламати цю мету: або здатися, або влаштувати російській армії розгром на території України", - зазначив він.

Однак, як зазначив Жданов, Україні не дають можливості розгромити армію РФ, не надаюючи озброєння. Це, на думку експерта, може призвести до тривалої війни на виснаження або до замороження конфлікту.

"Однак на сьогодні немає механізму, як заморозити конфлікт", - додав полковник.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом очікуються важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі перебуває на стадії підготовки.

Як повідомляв Главред, 7 листопада президент України Володимир Зеленський виступив проти будь-яких поступок Путіну, яких закликають деякі європейські лідери і закликав до посилення військової підтримки, наголошуючи, що Україна потребує зброї, а не перемовин. Президент підкреслив, що мир можливий лише завдяки силі та єдності Європи, а не через поступки агресору.

Крім цього, Михайло Подоляк заявив, що в Україні немає передумов для проведення виборів через інтенсивну війну та відсутність реальних намірів Росії до переговорів. Він підкреслив, що публікації західних ЗМІ часто базуються на анонімних джерелах і не мають логічного обґрунтування.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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