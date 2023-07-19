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Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

Марія Тупік
19 липня 2023, 16:52 оновлено 19 липня, 17:10
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У розвідці кажуть, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором".
Запорізька АЕС, російські військові
Запорізька АЕС може бути під штурмом / Колаж Главред, фото Енергоатом, Міноборони РФ

У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації окупантів навколо Запорізької АЕС.

Повідомляється, що окупанти готують штурм Запорізької АЕС з використанням важкого озброєння.

"Спецслужба окупантів стверджує, що в кінці липня буде організований "штурм" атомної станції, в якому нібито повинні взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі збройні підрозділи України", - йдеться в повідомленні ГУР.

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У розвідці кажуть, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

"За наявною інформацією готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - попередили у відомстві.

Запорізька АЕС - що відомо

Напередодні повідомлялося, що на на даху 4 енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися невідомі "об'єкти". Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою.

Президент Державної компанії Енергоатом Петро Котін заявив, що якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за кілька годин.

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