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Загроза теракту РФ на Запорізькій АЕС поступово знижується - Буданов

Анна Ярославська
6 липня 2023, 07:27 оновлено 6 липня, 07:40
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Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС глава ГУР Міноборони не назвав.
Кирило Буданов, ЗАЕС
Кирило Буданов оцінив ризик теракту на Запорізькій АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується", - сказав Буданов в інтерв'ю The Times.

Начальник ГУР додав, що Україна робить певні публічні й непублічні дії "в цій сфері".

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Зазначимо, що стаття з цією заявою Буданова була опублікована ввечері в середу, 5 липня.

Нагадаємо, в російських пропагандистських пабліках розганяли інформацію про те, що в ніч на 5 липня ЗАЕС буде підірвана. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що ймовірність підриву РФ Запорізької АЕС становить 50/50.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може статися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього і четвертого енергоблоків.

Країна-агресор Росія впродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Sky News 5 липня. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька АЕС новини України війна Росії та України Кирило Буданов
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