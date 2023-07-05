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РФ вивела частину військ із Запорізької АЕС упродовж останніх днів – Sky News

Альона Вороніна
5 липня 2023, 16:40 оновлено 5 липня, 16:46
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У Міноборони України заявляють, що Росія може влаштувати аварію на ЗАЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.
Запорожская АЭС, российские военные
Росія вивела частину військ із Запорізької АЕС/ колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія упродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Sky News. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", – додали у виданні.

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РФ хоче переломити хід війни на свою користь

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у середу, 5 липня, повідомила у Telegram, що країна-окупант РФ "здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі".

З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС", – зазначила вона.

У той же час Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію на ЗАЕС і для чого країні-агресорці може знадобитися влаштовувати там аварію.

"Навіщо росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", – наголосила Маляр.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може відбутися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього та четвертого енергоблоків.

Політичний аналітик Олександр Кочетков розповів про що свідчить зменшення присутності росіян на ЗАЕС та в Енергодарі. Аналітик зазначає, що росіяни залишають атомну станцію виключно під примусом і загрозою оточення із нашого боку.

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