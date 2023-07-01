Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС - Зеленський

На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

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Росія може піти на підрив ЗАЕС, навіть якщо віддасть захоплену станцію - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Енергоатом

Існує ризик, за якого окупанти країни-агресора Росії можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію навіть в тому випадку, якщо вона буде передана під контроль МАГАТЕ. Ворог здатний влаштувати теракт дистанційно. Є загроза і того, що Москва технічно готова влаштувати локальний вибух на ЗАЕС, в результаті чого можливий викид радіації. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю El Mundo він розповів про те, що ризик підриву російськими загарбниками ЗАЕС присутній. Атомна електростанція замінована.

"Звичайно, є ризик підриву (ЗАЕС). Одні експерти кажуть, що підрив охолоджених реакторів не має жодних наслідків, інші – що має. Фактом є те, що станція замінована", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що українській розвідці відомо, що на ЗАЕС є вибухівка і 500 російських військових з важким озброєнням.

Як вважає президент, Москва розглядала варіант, який передбачає дистанційний підрив Запорізької АЕС навіть у разі передачі її під контроль МАГАТЕ.

"Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова до того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду. Ми все це обговорюємо з партнерами, для того, щоб всі розуміли, для чого це Росія робить, тому що потрібно знайти логіку. Крім того, що вони терористи, є ще логіка в цих діях", - сказав гарант.

Росія може піти на локальний вибух на ЗАЕС

Пізніше за підсумками спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Зеленський сказав, що Москва може піти на локальний вибух на Запорізькій АЕС, який здатен призвести до викиду авіації.

"Росія готова спровокувати локальний вибух на ЗАЕС, який може призвести до викиду. Може бути дистанційне мінування, щоб звинуватити Україну в підриві, якщо станція перейде під наш контроль", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза підриву Росією ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що агресор Росія вивчає можливість реалізації сценарію терористичного акту на Запорізькій АЕС. Київ передав відомості країнам-партнерам. Світова спільнота не повинна допустити катастрофи.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що фахівці та окупанти Росії почали поступово покидати ЗАЕС. Тим, хто підписав контракти з Росатомом, рекомендували до 5 липня евакуюватися до захопленого Криму. В Енергодарі стало менше військових патрулів загарбників.

Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін вважає, що якщо Росія влаштує підрив ЗАЕС, Україна може дізнатися про катастрофу тільки за декілька годин. Прямий радіаційний контроль зараз у руках російських окупантів.

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