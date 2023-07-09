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Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС та терміново відправила туди Росгвардію

Юлія Куришко
9 липня 2023, 16:43 оновлено 9 липня, 16:50
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Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції.
Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС та терміново відправила туди Росгвардію
Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Радіо Свобода/PlanetLab

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про реакцію країни-агресорки Росії на висвітоення карти мінування росіянами Запорізької АЕС.

"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать - можливо, у них проблеми із зором - якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", - про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У ГУР наголошують, що карта передає мінно-вибухові загородження, крім того, помітна ще замінована техніка, вантажівки з вибухівкою на території станції і тощо, водночас мінування триває.

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"Терміново представники Росгвардії - саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції - виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас якихось таємниць", - сказав Юсов.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що колаборанти та працівники "Росатому" тікають із Запорізької АЕС. Зараз в окупованому Енергодарі перебуває близько шести тисяч працівників ЗАЕС, які перебувають у заручниках російських терористів.

На даху 4 енергоблоку Запорізької АЕС з'явились невідомі "об'єкти". Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС.

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

Якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за декілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках російських окупантів, сказав президент Державної компанії Енергоатом Петро Котін.

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війна в Україні новини Запоріжжя мінування Запорізька АЕС Росгвардия
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