На даху 4 енергоблоку Запорізької АЕС з'явились невідомі 'об'єкти'

За останні півтора роки подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.

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Planet Labs зафіксував зміни на даху 4 енергоблоку ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Planet Labs

Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС.

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - повідомляє Радіо Свобода у Telegram.

Відомо, що знімки були зроблені 5 липня. Роздільна здатність фото не дозволяє зрозуміти, що саме за об'єкти з'явилося на даху.

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Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.

5 липня окупанти розмістили на енергоблоці невідомі об'єкти / скріншот: Planet Labs

У Генштабі повідомили, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.

Підрив Запорізької АЕС

Нагадаємо, що Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

Експерт пояснив причину, чому росіяни тікають із Запорізької АЕС. Олександр Кочетков вважає, що росіяни залишають станцію виключно під примусом і загрозою українського боку.

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станеться. Зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км.

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