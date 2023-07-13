Росія готує новий масований удар: українців попередили про серйозну загрозу

Повідомляється, що в Чорному морі знаходиться 2 надводних і 1 підводний кораблі. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

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Окупанти готують новий удар по Україні / Колаж Главред, фото Міноборони РФ, ДСНС

Україну може очікувати новий удар Росії. Як повідомляють військові, росіяни на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану готують атаку.

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Також наголошується, що Росія тримає в Чорному морі 9 кораблів, а в Азовському - 3.

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При цьому в Чорному морі знаходиться 2 надводних і 1 підводний. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

З огляду на це, українців закликають не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку, переходити в укриття.

Також не слід наближатися до невідомих і підозрілих предметів - в такому випадку потрібно викликати фахівців.

Атака РФ 13 липня

Нагадаємо, 13 липня Росія дронами атакувала Київ. Під ударом опинилися чотири райони столиці - Солом'янський, Шевченківський, Подільський та Дарницький.

Уламком були пошкоджені житлові будинки. Загинула 1 людина. В результаті ворожої атаки є постраждалі.

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