РФ вночі атакувала Миколаїв: окупанти вдарили по місту ракетою С-300

Вибух у місті відбувся під час повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу використання окупантами балістичного озброєння.

https://glavred.net/ukraine/rf-nochyu-atakovala-nikolaev-okkupanty-udarili-po-gorodu-raketoy-s-300-10484404.html Посилання скопійоване

РФ вночі атакувала Миколаїв/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pixabay.com

У Миколаєві у ніч проти понеділка, 10 липня, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російська окупаційна армія атакувала місто ракетами.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, також про вибух, який пролунав близько першої години ночі, повідомлялося у місцевих пабліках.

Повітряна тривога оголошувалася біля першої години ночі, відбій був о 01:38.

відео дня

Як повідомив Кім, удар по місту окупанти могли нанести ракетою С-300.

"Припускаємо, що с-300", – повідомляв голова Миколаївської ОВА.

Він зазначав, що був зафіксований один пуск ракети російських загарбників по Миколаєву вночі.

При цьому в Повітряних силах ЗСУ перед цим повідомляли, що на Миколаївщині є загроза використання російськими військами балістичного озброєння.

Ракетний удар РФ по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

У РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

Читайте також: