У Києві загарбники влаштовують мінні пастки, маскуючи їх під дитячі іграшки

Такі небезпечні знахідки уже зафіксували на Троєщині.
Російські окупанти облаштовують у столиці України мінні пастки.
Замасковані міни уже виявили на Троєщині, повідомляється в Telegram-каналі "Відсіч".
Пастки маскують, роблячи їх схожими на коробки з-під їжі на замовлення. При цьому вибухова речовина сформована у вигляді дитячої іграшки.
Такі пастки встановлюють на асфальті чи бордюрах і кріплять до поверхні монтажною піною. Зверху вони можуть бути також посипані піском.
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Крім цього, окупанти можуть накривати встановлені міни коробками різної форми.окупанти в різних місцях можуть встановлювати передавачі, за якими наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України показав, як виглядають такі передавачі і закликав українців знищувати їх, якщо вони їх помітять.
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Автор: Альона Вороніна