У Києві загарбники влаштовують мінні пастки, маскуючи їх під дитячі іграшки

У Києві окупанти влаштовують мінні пастки/ Telegram "Відсіч"

Російські окупанти облаштовують у столиці України мінні пастки.

Замасковані міни уже виявили на Троєщині, повідомляється в Telegram-каналі "Відсіч".

Пастки маскують, роблячи їх схожими на коробки з-під їжі на замовлення. При цьому вибухова речовина сформована у вигляді дитячої іграшки.

Такі пастки встановлюють на асфальті чи бордюрах і кріплять до поверхні монтажною піною. Зверху вони можуть бути також посипані піском.

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Крім цього, окупанти можуть накривати встановлені міни коробками різної форми.

Раніше повідомлялося, що окупанти в різних місцях можуть встановлювати передавачі , за якими наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України показав, як виглядають такі передавачі і закликав українців знищувати їх, якщо вони їх помітять.

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