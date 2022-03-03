"Драпали як могли" - українська армія розгромила колону кадирівців

Ворог деморалізований і не має бажання продовжувати бій.
У четвер 3 березня Збройні сили України в результаті наступальної операції розгромили колону кадирівців.
Про це передавати військовий журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що в лавах армії російських окупантів повна демотивація і дезорієнтованість. Вояки розбігаються по лісах, хоча зовсім не орієнтуються на місцевості.
"Бачили б ви як ті драпали! Зараз десь сидять по лісах. Хлопці роблять зачистку і продовжують наступ. В цілому ситуація наступна. У ворога паніка. Вони реально не орієнтуються на місцевості. І не мають ніякої мотивації воювати", - підкреслив журналіст.
Раніше писав Главред, що у Київській області ЗСУ знищили ударне чеченське угруповання, метою якої була ліквідація президента Володимира Зеленського.
Також ми писали, що елітний спецназ української армії Сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.
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