Росіяни застосовують проти ЗСУ до тисячі снарядів на годину - Резніков

Резніков розповів про роботу російської артилерії / ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські війська застосовують по ЗСУ до тисячі снарядів на годину, повідомив Міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю телеканалу Freedom.

За його словами, західна артилерія вже сильно змінює картину боїв, однак у противника фактично безлімітний ресурс на боєприпаси.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", - підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що українській стороні доводиться застосовувати тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS при правильному використанні можуть завдати "правильне ураження правильних цілей".

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

В Американському інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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