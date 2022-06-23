Путін обмочився посеред ночі: передбачення Арестовича починають збуватися

Путін знову зіткнувся з енурезом, йому не допоміг навіть шаманський ритуал.
У Володимира Путіна чергові проблеми зі здоров'ям - до нього повернувся енурез. Цієї ночі він не стримався і обмочився. Про це повідомляє GeneralSVR.
Повідомляється, що Путін навіть просив шаманів провести ритуал для поліпшення здоров'я і удачі.
"Повернувся енурез до чинного президента Росії Володимира Путіна. В ніч з 21 на 22 червня, коли під егідою Адміністрації президента РФ чорномагічні спільноти Москви проводили псевдоритуал, який повинен був принести президенту здоров'я і удачу, саме в цю ніч Путін обмочився уві сні, чого з ним вже досить давно не було. Путін, на тлі букета захворювань, страждає нічним нетриманням, але кілька місяців таких інцидентів вдавалося уникати завдяки лікуванню і тимчасовому поліпшенню стану", - пише канал.
Видання повідомляє, що прислуга і охорона посміюються над Путіним, втрачаючи страх і повагу до нього. У свою чергу лікарі стверджують, що він просто "перенервував".
Як кажуть ЗМІ, саме цей телеграм-канал раніше часто писав про речі, які згодом підтверджувалися. Одним з таких повідомлень було те, що на міжнародний форум в Санкт-Петербурзі запросять "Талібан".
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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що кінець Путіна буде "страшним". Він спрогнозував, що Путін лежатиме в калюжі сечі і йому не дадуть надати допомогу.
Нещодавно посеред ночі у Путіну приходили медики. У нього началось кровотеча з носа, яке він сам не міг зупинити.
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