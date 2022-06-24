"Показує війну на межі": в ОП пояснили функцію Арестовича

В ОП пояснили функцію Арестовича/ УНІАН, Офіс президента

Функція радника голови Офісу президента Олексія Арестовича полягає у тому, щоб пояснювати українцям психологію війни.

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Бабель. За словами Подоляка, Арестович розповідає українцям, чому війна є важким процесом, і в той же час намагається дати надію, що наша держава впорається з цим складним викликом.

Він зазначив, що зараз українці від великого напливу інформації про війну можуть поступово піддаватися деморалізації. При цьому деморалізоване суспільство "починає набагато інертніше чинити спротив", а Україна не може собі зараз такого дозволити.

"Це справді невдячна робота, потрібно підбирати правильну тональність та інколи доводиться грати в певного роду викривлення. Якщо війну показувати брудною — такою, якою вона є насправді, це дуже швидко деморалізує суспільство, а деморалізоване суспільство починає набагато інертніше опиратися. Ми не можемо собі цього дозволити. На мій погляд, функція Олексія полягає саме в тому, щоб цю війну показувати на межі, щоб не було деморалізації", – зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у війні проти Росії трапився ще один стратегічний перелом. Україна вже виграла свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк.

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