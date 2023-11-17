Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ: майор розповів про ситуацію під Бахмутом

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою, щоб завдати якоїсь шкоди нашим силам.

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Ситуація на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Денис Нагорний розповів, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою. Станом на п’ятницю, 17 листопада, російські окупанти продовжують вести активні штурмові дії на Бахмутському напрямку.

"Продовжуються м'ясні штурми. Це застосування тактики копачів, застосування піхоти, намагання застосувати інфільтрацію фронту. Тобто йдуть 2-3 групи легко озброєних піхотинців, які намагаються прокопати траншеї до наших позицій. За ними вже йдуть спеціально підготовлені загони штурмовиків. Використовуються загони "Шторм Z", "ахматівців", ув'язнених та малопідготовлених людей", - розповів Денис Нагорний в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Майор відзначив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою, щоб завдати якоїсь шкоди нашим силам. Така тактика рівноцінна нулю. Також за його словами, ворог активно, хоч і не надто ефективно, застосовує FPV-дронів.

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"Вони діють на кількість, а не на якість. В них налагоджене промислове виробництво. Якщо ми використовуємо 20 FPV і в нас відсоток ураження 60-70%, то вони використовують 70-100 FPV, і відсоток ураження 10-15%", - пояснив Дмитро Нагорний.

Загалом військовий відзначив, що російська армія використовує застарілі зразки озброєння - гармати Д-1, М-46, а також танки та гусеничні тягачі, які застосовували в бойових умовах ще у 1940-50-х роках.

За його словами, ворожі штурми відбуваються на напрямку Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. При цьому ворог зосередив основні зусилля на ударах артилерією та мінометами, тактичною і армійською авіацією, а також на застосуванні керованих авіабомб, "Ланцетів" та FPV-дронів. Також збільшилось застосування ракет з комплексів С-300 та С-400.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом. Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом, а бої тривають 24 години на добу.

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно.

У Bild розкрили плани РФ щодо захоплення Авдіївки. Російські окупанти у спробах оточити Авдіївку втратили близько 3 тисяч своїх військових і приблизно 270 одиниць важкої військової техніки, пише Юліан Рьопке.

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