ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою - ISW

Російські окупанти намагались провести наступальні операції в районі Авдіївки 19 листопада, але безуспішно.

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ЗСУ просуваються під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

У звіті Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що українські війська провели успішну атаку в районі Авдіївки та просунулися вперед 19 листопада.

Експерти ISW зазначають, що Сили оборони контратакували під Авдіївкою позиції загарбників і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні дані вказують, що ЗСУ просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового, що за 3 кілометри на північний захід від Авдіївки.

Ситуація на Авдіївському напрямку / скріншот: deepstatemap.live

Також у звіті повідомляється, що російські загарбники також проводили наступальні операції в районі Авдіївки 19 листопада, але жодного успіху не здобули.

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В свою чергу речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що серед окупантів зростає кількість відмов йти в атаку на позиції ЗСУ. Також ростуть випадки дезертирства. Це змушує командування загарбників застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути російські війська до бою.

Він додав, що російська армія зазначала великих втрат під Авдіївкою і змушена використовувати мобілізований особовий склад і призовників з-поміж військовослужбовців-строковиків.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ борються за Авдіївку, але росіяни мають незначне просування. Російські війська контролюють 60 відсотків промислової зони, а частина Авдіївського коксохімічного заводу все більше стає "сірою зоною".

Під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціям ЗСУ. Оскільки російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику і відправляють на позиції ЗСУ танки-камікадзе.

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду. Росіяни прицільно б'ють по будинкам, звідки йде дим, адже із приходом похолодання жителі Авдіївки Донецької області почали опалювати їх буржуйками.

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