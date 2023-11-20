'РФ влаштувала трагедію': екскомандир 'Айдару' розкрив, як зірвали наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини

ЗСУ повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який довелося надовго відкласти, розповів Дикий.

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Як ЗСУ завойовують лівий берег Херсонщини / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, t.me/V_Zelenskiy_official

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що українські війська вже посунули окупантів на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів.

Дикий розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини та про те, які були початкові плани ЗСУ, передає ТСН.

"Там зараз плацдарм - це ключове. Фактично ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який, на жаль, довелося надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. Вже тепер можна не робити секрет, що ще в початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив "лінії Суровікіна" на Запоріжжі, а початковим планом була висадка на лівобережній Херсонщині, створення там плацдарму і захід в тили всій їхній оборонній конструкції, яка з цього боку не захищена", - сказав він. відео дня

За даними Дикого, окупанти підготували три потужні лінії оборони від нашого наступу з півночі, але наш наступ з заходу на схід не готові були відбивати.

"На жаль, вони тоді знайшли рішення - страшне, злочинне, але ефективне. Підрив Каховської ГЕС змусив на три місяці відкласти плани, але наразі ми повернулися до цього плану. Після дуже тривалої підготовчої роботи, яку робили наші Сили спеціальних операцій, далі в хід пішла морська піхота, і наразі можна сказати як доконаний факт, що ми не просто там є, а що плацдарм відбувася, і скинути назад в Дніпро вони нас не змогли. Наразі є розширення плацдарму. Не є секретом, що вже пішло перекидання туди бронетехніки, що було неможливим ще пару тижнів тому. Тепер наші там воюють на броні, по повній програмі. Але є питання розширити плацдарм. Поки що це 2-3 кілометри від власне берега річки", - пояснив він.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, що війська РФ наступають під Куп'янськом, ЗСУ б'ються на лівобережжі Херсонщини. Підрозділи сил оборони України продовжують наступальні дії в напрямку окупованого Мелітополя Запорізької області.

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини та активно перекидають піхоту. Українські війська продовжують бойові дії на лівому березі Херсонської області та відбивають ворожі атаки.

Військовий ЗСУ розкрив ситуацію на лівому березі Херсонщини. Він розповів, що вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Загарбники безперервно його атакують, але безуспішно.

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