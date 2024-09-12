Росія вночі випустила "Шахеди" над Хмельницькою АЕС: подробиці

Такий маршрут ударних російських БПЛА — частина російської терористичної тактики.

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Росія атакувала Україну ракетами і дронами - головне / Колаж Главреда. Фото: УНІАН (ілюстративні)

Ударний дрон-камікадзе "Шахед", які Росія закуповує у Ірану і використовує проти України, у ніч проти 12 вересня був зафіксований у районі Хмельницької АЕС. Подробиці нічної повітряної атаки розповів у четвер, 12 вересня, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Дрон вдалося збити силами протиповітряної оборони.

"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України", — ідеться у повідомленні голови ОВА. відео дня

Тюрін наголосив, що Росія "свідомо прокладає маршрути ракет і дронів над атомними обʼєктами України". І це вже не вперше, додав він.

Удар по Україні 12 вересня - головне

У ніч проти 12 вересня російські окупанти атакували низку українських міст. До прикладу, ППО працювала на підступах Києва по іранських "Шахедах".

А у місті Конотоп Сумської області держава-терорист завдала ударів по цивільній і критичній інфраструктурі — у населеному пункті немає ні води, ні світла. Також спостерігаються перебої з мережею.

Крім того, ЗС РФ вранці атакували Хмельницьку область. ППО знищили 11 "Шахедів".

Що таке Хмельницька АЕС? Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.

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