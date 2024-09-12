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Немає світла і води, постраждали люди: армія РФ вдарила по Контопу

Анна Ярославська
12 вересня 2024, 06:52
206
Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Рятувальники, Суми
РФ завдала удару по Конотопу - Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: dsns.gov.ua

У ніч на 12 вересня російська окупаційна армія атакувала місто Конотоп Сумської області. Унаслідок "прильотів" є руйнування та постраждалі. Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Як повідомив у Facebook мер міста Артем Семеніхін, окупанти завдали ударів по житловій забудові в центрі міста та інфраструктурі Конотопа. Унаслідок цього зникли світло та вода.

Станом на 02:40 відомо про двох госпіталізованих. Один із них у критичному стані - у комі. Точна кількість поранених поки що не відома.

відео дня

Семеніхін розповів, що водопостачання в місті тимчасово відновлено. Він закликав жителів зробити запаси води, оскільки вранці на деякий час водопостачання буде зупинено.

За його словами, вже організовано евакуацію людей, чиї будинки постраждали, у місця для тимчасового перебування.

О 03:07 мер Конотопа повідомив, що 12 вересня рух трамваїв у місті буде обмежено, оскільки ворог знищив трамвайну колію.

О 04:02 Семеніхін повідомив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики роблять усе і навіть більше, ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в будинках хоча б погодинно - ніхто не візьметься прогнозувати", - написав він.

Крім того, внаслідок удару армії РФ пошкоджено:

  • велику кількість навчальних закладів. Точна кількість наразі невідома. У будівлях вибито вікна та двері. 12 вересня дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп;
  • велика кількість лікувальних корпусів (в основному вибиті вікна). Медичне обладнання серйозної шкоди не зазнало. Лікарні працюють;
  • знищено ділянку трамвайних колій у центрі міста. Рух трамваїв буде обмежено.

"Вода подаватиметься по годинах, точний графік водопостачання буде оприлюднено вранці", - уточнив очільник міста.

"Наразі госпіталізовано двох чоловіків. Один із них у дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі, якраз їхав рятувати людей", - додав Семеніхін.

Як повідомляв Главред, російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область. За останній рік ворог здійснив понад 11 тисяч ударів по території регіону. Було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію людей із трьох населених пунктів у Шосткинському районі Сумської області. Зокрема, евакуацію проводитимуть у Глухові, Свесі та Есмані.

Слід зазначити, що ще в серпні місцева влада повідомляла про проведення обов'язкової евакуації з 23 населених пунктів п'яти громад.

7 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає свою військову присутність і б'є з артилерії та мінометів з російської території.

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