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Київ відбив сьому за вересень атаку РФ: тривога тривала близько двох годин

Анна Ярославська
12 вересня 2024, 08:11
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На Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків. Однак жоден із дронів до Києва не дістався.
Атака дронов, робота ПВО
Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько двох годин / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

У ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Це була вже сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста.

"Сьома повітряна атака російських окупантів на Київ за вересень. Ворог укотре застосував ударні БпЛА, попередньо "Shahed". Щодо ракет - справді, впродовж ночі оголошувалися погрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву", - повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі та сумарно тривала близько двох годин.

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"Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але впродовж ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові й нові БпЛА. На Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Однак жоден із дронів до Києва не дістався. Сили і засоби протиповітряної оборони всі збили на підльоті", - йдеться в повідомленні.

За даними оперативного зведення, у Києві обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Конотопу 12 вересня 2024 року

У ніч на 12 вересня російська окупаційна армія атакувала місто Конотоп Сумської області. Унаслідок "прильотів" є руйнування та постраждалі. Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Водопостачання в місті тимчасово відновлено. Мер Конотопа закликав жителів зробити запаси води, оскільки вранці на деякий час водопостачання буде зупинено.

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