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РФ ще жодного разу не застосувала "аналоговнєтний" "Циклон" для ударів по Україні: чому

Яна Ставська
17 вересня 2023, 13:23 оновлено 17 вересня, 14:01
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Відомо, що корвет не пройшов випробувань. Його поспіхом поставили у стрій російського флоту.
РФ ще жодного разу не застосувала 'аналоговнєтний' 'Циклон' для ударів по Україні: чому
"Циклон" може бути споряджений 8 "Калібрами" / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, сайт окупаційних органів "влади" Криму

Останнім часом Росія виводить на бойове чергування російський ракетний корвет "Циклон". Щоправда, жодного разу його ще не застосувала, підтвердила в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Наразі корабельне угрупування розгорнуто в кількості 10 одиниць в Чорному морі. Три великі десантні кораблі залишаються в Азовському. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає", - зауважила Гуменюк вранці, 17 вересня.

Вона наголосила, що останнім часом окупанти виводили саме "Циклон". Він, за даними ЗСУ, не проходив випробування і не застосовував ще озброєння.

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"(Росіяни - Главред) не впевнені в тому, що воно (озброєння - Главред) може бути застосоване, бо, знову ж таки, попередніх випробувань не проводилось", - зазначила Гуменюк.

Представниця південного командування нагадала, що "Циклон" був поспіхом введений до складу російського флоту.

"Але ("Циклон" - Главред) виходив час від часу, його спорядження може бути до 8 "Калібрів". Абсолютно списувати його не варто, бо росіяни здатні застосувати неперевірену зброю", - зауважила Гуменюк.

Ракетна небезпека висока, оскільки ракетоносії споряджені у пунктах базування, але на бойовому чергуванні військові їх не спостерігали.

Корвет "Циклон" - що відомо про російське судно

22 серпня ЗСУ уперше зафіксували на бойовому чергуванні у Чорному морі російський ракетний корвет "Циклон". Цей корвет, за задумкою російського командування, схоже, має замінити у Чорноморському флоті потоплений Україною крейсер "Москва".

Попри усі нюанси, "Циклон" є небезпечною зброєю, адже може брати до 8 ракет "Калібр". Також судно обладнане 76-мм артустановкою у носовій частині та "Панцирь-МЕ".

На озброєнні у "Циклона" заявлено установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", а також ЗРАК "Палаш".

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війна в Україні Циклон4М війна Росії та України Наталія Гуменюк
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