РФ ще жодного разу не застосувала 'аналоговнєтний' 'Циклон' для ударів по Україні: чому

Останнім часом Росія виводить на бойове чергування російський ракетний корвет "Циклон". Щоправда, жодного разу його ще не застосувала, підтвердила в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Наразі корабельне угрупування розгорнуто в кількості 10 одиниць в Чорному морі. Три великі десантні кораблі залишаються в Азовському. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає", - зауважила Гуменюк вранці, 17 вересня.
Вона наголосила, що останнім часом окупанти виводили саме "Циклон". Він, за даними ЗСУ, не проходив випробування і не застосовував ще озброєння.
"(Росіяни - Главред) не впевнені в тому, що воно (озброєння - Главред) може бути застосоване, бо, знову ж таки, попередніх випробувань не проводилось", - зазначила Гуменюк.
Представниця південного командування нагадала, що "Циклон" був поспіхом введений до складу російського флоту.
"Але ("Циклон" - Главред) виходив час від часу, його спорядження може бути до 8 "Калібрів". Абсолютно списувати його не варто, бо росіяни здатні застосувати неперевірену зброю", - зауважила Гуменюк.
Ракетна небезпека висока, оскільки ракетоносії споряджені у пунктах базування, але на бойовому чергуванні військові їх не спостерігали.
Корвет "Циклон" - що відомо про російське судно
22 серпня ЗСУ уперше зафіксували на бойовому чергуванні у Чорному морі російський ракетний корвет "Циклон". Цей корвет, за задумкою російського командування, схоже, має замінити у Чорноморському флоті потоплений Україною крейсер "Москва".
Попри усі нюанси, "Циклон" є небезпечною зброєю, адже може брати до 8 ракет "Калібр". Також судно обладнане 76-мм артустановкою у носовій частині та "Панцирь-МЕ".
На озброєнні у "Циклона" заявлено установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", а також ЗРАК "Палаш".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Війна в Україні затягнеться, треба готуватися до тривалої боротьби - Столтенберг
- Данілов - про перемовини з Путіним: жодного діалогу, РФ повинна провалитися
- Вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна": ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моря