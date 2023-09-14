Удар по катерах РФ: у Шойгу збрехали про 'знищення' морських дронів

Ніяких доказів "успішного відбиття" у Міноборони Росії не надали.

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ЗСУ відзвітували про ураження кількох ракетоносіїв РФ у Чорному морі / Колаж Главреда. Фото: united24, УНІАН

Окупанти незадовго до підтвердження Україною завдання удару по катерах Росії скаржилися на атаку БПЛА на військовий корабель Чорноморського флоту "Самум".

Прес-служба Міноборони РФ стверджувала, що українські військові близько 16:30 нібито запустили морський дрон у "Самум". Повідомлялося, що було атаковано судна проекту 22160 типу "Василь Биков".

БПЛА "було знищено" вогнем корабля, а сам "Самум" нібито пошкоджень не отримав. А до цього безпілотник нібито атакував корабель "Сергій Котов".

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Проект 22160 - це патрульні кораблі (корвети). У Росії їх на воді чотири - "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" і "Сергій Котов".

Новий удар по російському флоту

Увечері, 14 вересня, ЗСУ підтвердили удар по військових катерах ЗС РФ типу "Василь Биков". Уражені судна вже не можуть виконувати завдання в морі.

На борту таких катерів зазвичай розміщені установки з ракетами ближнього і дальнього радіусу дії. Росіяни використовують їх для "охорони" територіальних вод.

Новини Криму - останні атаки на окупантів

Вночі 13 вересня в Севастополі пролунали потужні вибухи в районі судноремонтного заводу.

У ГУР заявили про ураження великого десантного корабля і підлотки РФ. У соцмережах повідомляли, що корабель було не просто пошкоджено, але знищено.

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