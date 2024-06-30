Поранено немовля і ще багато людей: росіяни вдарили просто по центру Харкова

У Харкові почалася дуже сильна пожежа після "прильоту" КАБа.

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Росіяни вдарили КАБом по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти вдарили по Харкову КАБом. "Приліт" був майже в центрі міста. Це підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог ударив по цивільному підприємству. Там почалася сильна пожежа.

"Попадання КАБа майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав Терехов. відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що вже відомо про п'ятьох постраждалих. Серед них є одна дитина.

Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок удару постраждало 8-місячне немовля і ще 5 дорослих.

"Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває", - написав Терехов.

Синєгубов зазначив, що російські окупанти вдарили по відділенню нової пошти. Уже відомо про одну загиблу людину, а кількість постраждалих зросла до восьми.

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Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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