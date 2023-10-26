Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою: зазнають колосальних втрат

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БПЛА типу "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищил всі ворожі "шахеди".
Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу у Facebook, що за добу відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.
- На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.
- На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Ситуація на фронті: що відомо
Нагадаємо, що ЗСУ б'ються з РФ за лівобережжя Херсонщини. Росія могла знати про підготовку атак через річку в Херсонській області, тому вона вивела частину своїх військ з лівого берега, вважають в розвідці Британії.
Війська РФ скинули у Чорне море невідому вибухівку. В акваторії Чорного моря вони скинули невідому вибухівку з метою завдати шкоди цивільному судноплавству та хочуть дискредитувати сили оборони України.
11 десантників РФ розлетілися після підриву МТ-ЛБ на міні ЗСУ. Ворожа МТ-ЛБ з десантом на броні вибухнула, наїхавши на протитанкову міну поблизу Авдіївки Донецької області. Відповідне відео вже опублікували в Мережі.
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