Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою: зазнають колосальних втрат

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-shturmuye-poziciji-zsu-pid-mar-jinkoyu-ta-avdijivkoyu-zaznayut-kolosalnih-vtrat-10511383.html Посилання скопійоване

Генштаб повідомив про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БПЛА типу "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищил всі ворожі "шахеди".

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу у Facebook, що за добу відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ б'ються з РФ за лівобережжя Херсонщини. Росія могла знати про підготовку атак через річку в Херсонській області, тому вона вивела частину своїх військ з лівого берега, вважають в розвідці Британії.

відео дня

Війська РФ скинули у Чорне море невідому вибухівку. В акваторії Чорного моря вони скинули невідому вибухівку з метою завдати шкоди цивільному судноплавству та хочуть дискредитувати сили оборони України.

11 десантників РФ розлетілися після підриву МТ-ЛБ на міні ЗСУ. Ворожа МТ-ЛБ з десантом на броні вибухнула, наїхавши на протитанкову міну поблизу Авдіївки Донецької області. Відповідне відео вже опублікували в Мережі.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.