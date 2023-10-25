ЗСУ б'ються з РФ за лівобережжя Херсонщини: у Британії назвали вирішальний фактор

Навколо берегів нижньої течії Дніпра в Херсонській області протягом останнього тижня активізувалися бойові дії. Окупанти агресора Росії могли знати про атаки через річку і тому відвели звідти частину військ. Вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.
"Україна надала більший пріоритет операціям у цьому секторі, створюючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролює з літа. Росія, ймовірно, була попереджена про можливість атак через річку, оскільки вона вивела свої війська з західного берега 12 місяців тому", - зазначено в повідомленні розвідки Британії.
Крім того, у британській розвідці акцентували увагу на тому, що лівобережжя Херсонщини перебуває під окупаційним контролем новоствореної 18-ї загальновійськової армії. Її сформували після того, як деякі з російських підрозділів, які раніше там перебували, були перекинуті на Оріхівський напрямок.
Також британці додали, що вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести прицільний артилерійський вогонь.
"Як і в більшості секторів вирішальним фактором майже напевно є здатність військових вести точний, інтенсивний артилерійський вогонь. Перші ознаки вказують на те, що Росія зберегла значний артилерійський потенціал у межах досяжності річки", - підкреслили в Міноборони Британії.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) днями опублікували інформацію, згідно з якою морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра і зайняли позиції російських окупантів. Геолокаційні знімки від 18 жовтня показали, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися на північ від Піщанівки і до Пойми.
У звіті ISW за 20 жовтня відзначили, що ЗСУ, схоже, ведуть на лівому березі Дніпра більш масштабні військові операції, ніж це було зазвичай. Аналітики заявили про бої в районі Кринки Херсонської області.
Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині. У зведенні штабу заявили, що окупанти завдали ударів, у тому числі, і по селу Піщанівка, яке вже згадувалося американськими аналітиками.
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