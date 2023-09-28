Росія масово запустила ударні дрони по Україні: ППО знищила 40 БПЛА

Російські окупанти провели нову масштабну атаку ударними безпілотниками.

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Гуменюк розповіла про нічну атаку окупантів / Колаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла,що українські сили протиповітряної оборони протягом ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" вона зазначила, що російські загарбники провели нову масштабну атаку ударними безпілотниками, через що українським силам ППО довелось працювати практично вздовж всього південного напрямку.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк. відео дня

Робота Повітряних сил України

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БПЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди". Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам)", - повідомили у командуванні Повітряних Сил.

Успішна робота ППО / фото: t.me/kpszsu

Ситуація в Одесі

Вночі, 28 вересня, російські терористи в черговий раз атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сили ППО відпрацювали на відмінно.

"Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Атака дронів на Одесу / скріншот: Главред

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 21 вересня у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно щонайменше чотири вибухи. У деяких мікрорайонах Святошинського району зникли світло і вода.

22 вересня на Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги. Як уточнив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок влучення по цивільному об'єкту є загиблі та поранені. Одну ракету збили сили ППО.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

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