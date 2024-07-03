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Росія пробуватиме наварити "мангали" на кораблі для захисту від ударів: що відомо

Яна Ставська
3 липня 2024, 23:16
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Російське командування, схоже, хоче протидіяти морським дронам ЗСУ у Чорному морі. Експерти оцінили зусилля.
крым, флот россии, флот
Росія продовжує втрачати флот у боях в Чорному морі / Колаж Главреда. Фото: пресслужба російського флоту, Телеграм "Лачен пише"

Росія обіцяє будуватиме малі ракетні кораблі з посиленим машинним відсіком. Це має нібито захистити МРК від ударів морськими дронами. Проте, як пише Defense Express, цього рішення буде явно недостатньо — і росіяни повернуться до старих схем з захисту суден.

Росіяни пояснюють це тим, що українські катери-камікадзе нібито б’ють спершу по машинному відсіку — щоб знерухомити ціль і зробити її максимально вразливою.

Аналітики порівнюють "новацію" росіян з броненосцями часів Першої світової або лінкорами часів Другої світової.

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Також вони припускають, що слова російського командування про "додатковий захист" від морських дронів ЗСУ "можуть залишитись на рівні декларацій".

Посилення машинного відсіку цим ударам не запобіжить, переконані дослідники.

На їхню думку, окупанти радше повернуться до застосування так званих протиторпедних сітей, що за функціоналом нагадують усім відомі "мангали" на танках.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Російський флот - останні новини

Станом на червень 2024 рік Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

Через втрати росіяни останнім часом патрулюють береги Чорного моря біля Криму підводними човнами проєкту "Варшавянка". Усі вони потребують ремонту, але замість цього отримали ще більше навантаження.

Західні журналісти підкреслювали, що Україна виводить з ладу російські бойові кораблі швидше, ніж Росія може побудувати нові або посилити їх кораблями з інших регіональних флотів.

"Це зловісний розвиток подій для російського військово-морського командування, яке бореться за збереження того, що залишилося від Чорноморського флоту", - йшлося в матеріалі Forbes.

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