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Атаки ЗСУ швидші: флот РФ може не відновити власні сили - Forbes

Марія Николишин
22 травня 2024, 13:37
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Єдиний шанс ворога посилити Чорноморський флот – це перекинути менші кораблі до Чорного моря річкою або їх збудувати.
Российский корабль, взрыв
Чорноморський флот РФ страждає від атак ЗСУ / колаж: Главред, фото: Pixabay, УНІАН

Ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту в липні 2023 року, а вже за десять місяців після цього український ракетний удар потопив цей корабель класу "Каракурт" у Севастополі.

"Російське військово-морське керівництво має бути дуже стурбоване майбутнім Чорноморського флоту, адже Україна виводить з ладу російські бойові кораблі швидше, ніж Росія може побудувати нові або посилити їх кораблями з інших регіональних флотів", - пише Forbes.

Видання зазначає, що поки Туреччина блокує проходження військових кораблів через протоку Босфор, що з'єднує Середземне море з Чорним, єдиним способом для країни-агресорки Росії посилити Чорноморський флот є перекидання менших кораблів до Чорного моря річкою або їх будівництво.

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Зазначається, що окрім затонулого "Циклона", ще п'ять "Каракуртів" будуються у Криму або на Волзі.

"Є всі підстави очікувати, що ці корвети також стануть об'єктами атак, коли вони приєднаються до флоту в найближчому майбутньому", - пише Forbes.

Витання також підкреслює, що українці розробили або придбали у своїх іноземних союзників цілу низку протикорабельних боєприпасів великої дальності. Зокрема, в України є безпілотники та морські дрони, а також ракети великої дальності "Нептун".

"Це зловісний розвиток подій для російського військово-морського командування, яке бореться за збереження того, що залишилося від Чорноморського флоту", - наголошує видання.

Чорномо́рський флот Росі́ї

Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Удари України по флоту РФ - що відомо

Нагадаємо, 19 травня Сили оборони України завдали удару по ракетному кораблю "Циклон" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки російський корабель проекту 22800 був повністю знищений не завершивши державні випробування.

Також Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту країни-агресорки Росії "Ковровець".

Зауважимо, що Україна впродовж року використання морських дронів Magura V5 завдала істотної шкоди російському флоту в Чорному морі. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів.

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