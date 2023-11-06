Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

Російські окупанти зазнали великих втрат внаслідок "м'ясних" штурмів позицій ЗСУ під Авдіївкою. Дані про свої успіхи опублікувала в мережі 47-ма окрема механізована бригада.
За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки.
Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників.
Бої за Авдіївку і втрати Росії
Вже кілька тижнів російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".
Зокрема, найбільше "дістається" Авдіївці, яку росіяни намагаються взяти в оточення, та Мар'їнці. Також ЗС РФ стягують сили під Куп'янськ, сподіваючись захопити важливий залізничний вузол.
У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.
Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.
Війна в Україні
Росія готуться до третьої хвилі штурмів Авдіївки та стягує резерви. Місто руйнується фугасними авіабомбами. Зокрема, противник намагається захопити Авдіївський коксохімічний завод, бо для окупантів це об'єкт такого ж важливого значення, як "Азовсталь".
Згідно з аналізом ISW, російські війська продовжили активні операції під Авдіївкою і зазнали певних успіхів на північному фланзі.
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