Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

Окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-poklala-u-shturmah-avdijivki-7-tisyach-soldativ-u-zsu-prigolomshili-vtratami-rf-10514566.html Посилання скопійоване

Військові показали, як розбивають ударний "кулак" росіян під Авдіївкою / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські окупанти зазнали великих втрат внаслідок "м'ясних" штурмів позицій ЗСУ під Авдіївкою. Дані про свої успіхи опублікувала в мережі 47-ма окрема механізована бригада.

За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки.

Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників.

відео дня

Бої за Авдіївку і втрати Росії

Вже кілька тижнів російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".

Зокрема, найбільше "дістається" Авдіївці, яку росіяни намагаються взяти в оточення, та Мар'їнці. Також ЗС РФ стягують сили під Куп'янськ, сподіваючись захопити важливий залізничний вузол.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.

Війна в Україні

Росія готуться до третьої хвилі штурмів Авдіївки та стягує резерви. Місто руйнується фугасними авіабомбами. Зокрема, противник намагається захопити Авдіївський коксохімічний завод, бо для окупантів це об'єкт такого ж важливого значення, як "Азовсталь".

Згідно з аналізом ISW, російські війська продовжили активні операції під Авдіївкою і зазнали певних успіхів на північному фланзі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.