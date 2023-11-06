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Це загроза для всього фронту: в МВА пояснили цінність Авдіївського коксохіму

Юрій Берендій
6 листопада 2023, 14:26
Росіяни готуються до третьої фази наступу на місто Авдіївка. В МВА впевнені, що ціллю ворога є дорога, якою здійснюється постачання Сил оборони.
Танки
В МВА пояснили цінність Авдіївського коксохіму / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Ворог готуться до третьої хвилі штурмів Авдіївки та стягує резерви. Місто руйнується фугасними авіабомбами. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, щодня Авдіївку обстрілюють, місто руйнується фугасними авіабомбами і ствольною артилерією.

"Ворог готуться до третьої хвилі штурмів. З окупованої території передають, що ворог стягує резерви. І є підтвердження розвідки. Йдуть перегрупування і коли дозволить погода, вони, скоріше за все, знову підуть вперед", - зазначив Барабаш в ефірі "Апостроф TV".

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За його словами, противник намагається захопити Авдіївський коксохімічний завод, бо для них це об'єкт такого ж важливого значення, як "Азовсталь".

Проте справжня мета окупантів полягає в контролі над дорогою поруч із заводом, з метою перекрити постачання Збройних Сил України. Ворог розташований за 22 кілометри від цієї дороги та здійснює її обстріл з безпілотників.

Тим часом, за словами голови міської військової адміністрації Авдіївки, у зв'язку із погіршенням погодних умов цивільні мешканці почали евакуюватися, і в найближчі дні очікується подальше збільшення кількості евакуйованих, враховуючи записи на евакуацію.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що підрозділи російських окупаційних військ, за підтримки авіації, не припиняють спроб оточення міста Авдіївка в Донецькій області.

Водночас, Сили оборони України з 30 жовтня по 5 листопада знищили понад 5 тисяч окупантів РФ, а також три танкові батальйони ворога. Всього за цей час було ліквідовано 5160 російських загарбників, що рівносильно 10 батальйонам.

Російські окупанти готуються до третьої фази атаки на район Авдіївки і до третього масштабного штурму самого міста. Інститут вивчення війни вказує на це в своєму звіті. Згідно з аналізом ISW, російські війська продовжили активні операції під Авдіївкою і зазнали певних успіхів на північному фланзі.

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війна в Україні Авдіївка
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