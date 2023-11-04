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Окупанти готують новий масований штурм Авдіївки - ISW

Анна Ярославська
4 листопада 2023, 07:49
Активні бойові дії поблизу Авдіївки поки що не ведуться, але українські війська очікують "загострення ситуації".
Авдіївка, війська РФ
Війська РФ готують третій штурм Авдіївки / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою та третього масованого штурму самого міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що війська РФ продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада і досягли підтверджених успіхів на північному фланзі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від міста.

відео дня

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки та відбили понад 17 російських атак.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують "загострення ситуації".

Російський "воєнкор" стверджує, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.

Також російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки і Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати можливість швидше вводити резерви в бій.

У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти планують захопити Авдіївський коксохімічний завод. На тлі відсутності успіхів на фронті це їхня нова мета. Про це заявив начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 3 листопада. Також, за його словами, армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку.

Битва за Авдіївку ще не добігла кінця попри те, що за останні три дні російські окупанти знизили кількість ударів. Ситуація на цій ділянці фронту досить критична, а на інтенсивність обстрілів міг вплинути погодний фактор. Таку думку озвучив військовий експерт Олексій Мельник.

Війська Росії зібрали в районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, однак кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що у окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку – росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити постачання українських військ в Авдіївці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти на Авдіївському напрямку зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.

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