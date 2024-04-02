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РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Анна Ярославська
2 квітня 2024, 09:08
Під прицілом ворога була Дніпропетровщина та Кіровоградщина.
Дрон, сили ППО
РФ атакувала Україну дронами-камікадзе / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 2 квітня російські окупанти атакували Україну десятьма дронами-камікадзе. Сили ППО збили 9 "Шахедів". Унаслідок падіння уламків у Дніпропетровській області спалахнули дві пожежі.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, уночі 2 квітня 2024 року окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з мису Чауда (Крим).

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев'ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

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Знищено 9 дронів-камікадзе
Знищено 9 дронів-камікадзе / t.me/ComAFUA

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі сили ППО знищили над областю дев'ять "Шахедів" - у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два загоряння, які оперативно погасили. Пошкоджено двоповерхову будівлю та пожежну частину. Ніхто не постраждав", - написав Лисак у Telegram.

За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибито вікна в трьох дев'ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач.

Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

"Зранку російська армія кілька разів ударила по Нікопольщині - артилерією та дронами-камікадзе. Влучила по райцентру та Красногригорівській громаді. Наслідки з'ясовуються", - додав Лисак.

Атака на Кіровоградщину

У ніч на 2 квітня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Кіровоградську область. Один "Шахед" влучив в енергетичний об'єкт.

"Уночі ворог укотре спрямував дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" з півдня. Цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини", - повідомили Сили оборони півдня в Telegram.

Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони точно знищили 3 дрони над півднем Дніпропетровщини, решту дронів перехопили їхні колеги.

Однак на Кіровоградщині під час атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки дронів РФ на Україну 30 березня

Російські окупанти здійснили удар дронами по Україні в ніч на суботу, 30 березня. Загарбники використовували для атаки 12 дронів, 9 із них вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Прессекретарка Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що під час атаки окупанти намагалися спрямовувати "Шахеди" в такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО.

За її словами, ворог міг намагатися зібрати необхідну йому інформацію для завдання ще одного удару.

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